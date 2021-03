Državni sekretar Uršič v Sevnici o oskrbi starejših v času epidemije

Sevnica, 26. marca - Državni sekretar Cveto Uršič je skupaj s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom in direktorico DSO Impoljca Darko Cizelj obiskal dom za starejše in bivalne enote na Dolnjem Brezovem. Na srečanju so govorili o življenju in delu v domovih starejših v času epidemije, normalizaciji razmer po covidu-19 ter o nadaljnjem razvoju oskrbe starejših.