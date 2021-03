Mediji o množičnem cepljenju državljanov BiH v Srbiji

Sarajevo/Beograd, 26. marca - V zadnjih dneh se je v Srbiji proti covidu-19 cepilo veliko državljanov Bosne in Hercegovine. Še več pa se jih bo do ponedeljka, saj se na cepljenje ni več potrebno prijaviti. Za prehod meje zadošča potni list BiH in ni potreben negativen test na okužbo z novim koronavirusom, poroča spletni portal klix.ba.