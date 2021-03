Veljati začela omejitev gibanja v rdečih regijah, prav tako skrajšan čas nočne omejitve gibanja

Ljubljana, 26. marca - V obalno-kraški, goriški in koroški regiji, ki so glede na epidemiološko stanje ponovno obarvane rdeče, od danes ponovno velja omejitev gibanja na regijo. Nočna omejitev gibanja po vsej državi od danes traja od 22. do 5. ure. Verski obredi na prostem pa so številčno omejeni na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov.