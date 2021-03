Obisk kitajskega zunanjega ministra v Turčiji pospremili protesti Ujgurov

Istanbul, 25. marca - Kitajski zunanji minister Wang Yi je danes na obisku v Turčiji, kjer se je srečal s turškim kolegom Mevlütom Cavusoglujem in predsednikom države Recepom Tayyipom Erdoganom. Ob obisku kitajskega ministra so Ujguri v Istanbulu in Ankari protestirali proti zatiranju te muslimanske manjšine na Kitajskem.