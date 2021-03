Sassoli obsodil kitajske sankcije proti evropskim poslancem

Bruselj, 24. marca - Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je danes ob začetku dvodnevnega zasedanja v Bruslju obsodil kitajske sankcije proti petim evropskim poslancem in pododboru za človekove pravice. Evroposlanci pa so med drugim z minuto molka obeležili spomin na žrtve sovjetskih deportacij v Estoniji, Latviji in Litvi.