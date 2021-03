Janša in Simoniti se bosta udeležila razprave o Sloveniji v okviru skupine Evropskega parlamenta

Bruselj, 25. marca - Premier Janez Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti se bosta virtualno udeležila javne razprave o razmerah v Sloveniji, ki jo v petek pripravlja skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, so danes sporočili iz tiskovne službe Evropskega parlamenta. Njun nastop je predviden od 15.15 do 16.30.