V razpravi o medijih v Sloveniji v Bruslju kritično do razmer

Ljubljana, 5. marca - V skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije so se v javnem spletnem pogovoru danes seznanili z razmerami na področju medijske svobode v Sloveniji. V pogovoru, v katerem so sodelovali predstavniki iz Slovenije in Evropske komisije, so člani skupine izražali zaskrbljenost nad razmerami ter pričakovanja v ukrepanje komisije.