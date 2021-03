V Evropskem parlamentu zaskrbljenost zaradi položaja medijev v Sloveniji

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 10. marca - Številni evropski poslanci so danes izrazili zaskrbljenost zaradi položaja medijev v Sloveniji in opozorili na nevarnost neukrepanja EU. Tudi podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je izpostavila, da so stalni poskusi spodkopavanja STA in pogosti verbalni napadi na novinarje v Sloveniji razlog za resno zaskrbljenost.