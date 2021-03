Inšpektorji v minulem tednu v zvezi epidemijo izrekli 35 prekrškovnih sankcij, čez praznike poostren nadzor

Ljubljana, 25. marca - Inšpektorji so od 15. do vključno 21. marca opravili 3397 nadzorov, izrekli 35 prekrškovnih sankcij, 371 opozoril in 123 upravnih ukrepov. V zvezi z domnevnim cepljenjem v nasprotju s strategijo je v teku 13 postopkov. Inšpektorji za velikonočne praznike napovedujejo poostren nadzor, spoštovanje ukrepov bo konec tedna preverjala tudi policija.