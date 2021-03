Policija minuli teden v zvezi epidemijo zaznala manj prekrškov, izdala je 283 plačilnih nalogov

Ljubljana, 11. marca - Inšpektorji so od 1. do vključno 7. marca opravili 3754 nadzorov v zvezi z obvladovanjem epidemije, pri čemer so izrekli 12 prekrškovnih sankcij, 404 opozorila in 164 upravnih ukrepov. Spoštovanje ukrepov je nadzirala tudi policija, ki pa je od 4. do vključno 10. marca obravnavala 1140 prekrškov, kar je približno 20 odstotkov manj kot teden prej.