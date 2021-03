NIJZ: Izražen interes za cepljenje na eUpravi bomo uskladili s seznami osebnih zdravnikov

Ljubljana, 12. marca - Seznam vseh državljanov, ki so izrazili interes za cepljenje na portalu eUprava, bodo prenesli in uskladili s seznami njihovih osebnih zdravnikov, so napovedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). To je predvideno v aprilu, medtem pa vsem, ki se želijo cepiti, na NIJZ predlagajo, da svoj interes sporočijo tudi osebnemu zdravniku.