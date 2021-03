Danska še za tri tedne podaljšala ustavitev cepljenja z AstraZeneco

Koebenhavn, 25. marca - Na Danskem so danes za še tri teden podaljšali začasno ustavitev cepljenja proti covidu-19 s cepivom podjetja AstraZeneca. Kot so pojasnili, zaenkrat namreč še niso uspeli izključiti povezave med tem cepivom in nastankom krvnih strdkov, čeprav je Evropska agencija za zdravje (Ema) že pred časom potrdila, da je cepivo varno.