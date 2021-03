Ob naraščanju okužb naj bi Indija zadrževala izvoz cepiva AstraZenece

New Delhi/Ženeva, 25. marca - V Indiji so v zadnjih 24 urah potrdili skoraj 54.000 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od novembra. V državi se soočajo z novim valom okužb, zato naj bi vlada zaradi domačih potreb zadrževala izvoz cepiva AstraZenece, ki ga proizvaja indijski inštitut Serum. Iz pobude Covax so že napovedali zamude pri dobavi cepiva.