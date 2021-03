Ljubljana, 25. marca - Na Inštitutu Jožef Stefan (IJS) so v okviru Dnevov Jožefa Stefana podelili zlate znake Jožefa Stefana za leto 2021. Prejeli so jih Sara Drvarič Talian, Špela Zupančič in Martin Gjoreski. Zlati znak Jožefa Stefana podeljujejo doma in v tujini najodmevnejšim doktoratom v zadnjih treh letih, so sporočili z IJS.