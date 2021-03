Začenjajo se letošnji Dnevi Jožefa Stefana

Ljubljana, 22. marca - Z nagovorom direktorja Instituta Jožefa Stefana (IJS) Boštjana Zalarja se bodo danes začeli Dnevi Jožefa Stefana, katerih namen je popularizacija znanosti in počastitev spomina na tega slavnega fizika. Do sobote se bo zvrstilo več predavanj in drugih dogodkov, zaradi epidemioloških razmer pa bodo potekali prek spleta.