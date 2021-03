Vlada posodobila strategijo cepljenja proti covidu-19

Ljubljana, 24. marca - Vlada je danes zaradi spremenjenih epidemioloških razmer posodobila nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19. Tako se spreminjajo prednostne skupine za cepljenje, med drugim so višje na prioritetni lestvici uvrščeni starejši od 60 let. Spremembe strategije bodo začele veljati v ponedeljek, so sporočili po današnji seji vlade.