V ZD Ljubljana nadaljujejo cepljenje kroničnih bolnikov, konec tedna bodo cepili šolnike

Ljubljana, 24. marca - Na območju Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana v tem tednu nadaljujejo s cepljenjem posebej ranljivih kroničnih bolnikov ter pričenjajo s cepljenjem zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Prav tako nadaljujejo s cepljenjem oseb, starejših od 75 let. Kot so za STA pojasnili v ZD, je trenutno na seznamu še 1000 kroničnih bolnikov in 4000 šolnikov.