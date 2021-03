Odprti atelje v Kranju omogoča stik med gledalcem in likovnim umetnikom

Kranj, 24. marca - Likovno društvo Kranj je ta mesec v Mali galeriji v Kranju pripravilo posebne razstave pod skupnim imenom Odprti atelje, ki omogočajo stik med umetniki in gledalci oziroma obiskovalci. Po Lojzetu Kalinšku, Andreji Eržen in Martini Marenčič ta teden svoja dela v galeriji predstavlja slikar in grafik Klavdij Tutta.