Klementina Golija in Klavdij Tutta prejemnika francoskih priznanj

Kranj, 19. avgusta - Akademska slikarka Klementina Golija, ki živi in ustvarja v Kranju, ter slikar, grafik in predsednik umetniškega sveta Likovnega društva Kranj Klavdij Tutta sta prejela bronasti priznanji združenja Societe Academique Arts-Sciences-Lettres de France za umetniško delo in širjenje likovne kulture med narodi.