Najnovejša likovna dela Klavdija Tutte kot poetične pravljice

Kranj, 11. maja - V Mali galeriji Kranj bo danes in v torek od 10. do 18. ure na ogled posebna postavitev najnovejših likovnih del Klavdija Tutte. Umetnik bo v času razstave pripravljen pojasniti in komentirati svoja dela. Tutta je v izjavi za STA svoja nova dela označil za poetične pravljice, ki ljudem vračajo optimizem in voljo do življenja, predvsem pa sonce.