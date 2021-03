Države članice EU porabile skoraj 60 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19

Ljubljana, 25. marca - Voditelji EU bodo danes v luči zaostrovanja epidemioloških razmer med drugim razpravljali o pospešitvi cepljenja prebivalstva proti covidu-19. Države članice so do zdaj porabile skoraj 60 milijonov odmerkov cepiva. Na vrhu po deležu cepljenega prebivalstva s prvim odmerkom so Madžarska, Malta in Finska, pri repu pa Hrvaška, Bolgarija in Latvija.