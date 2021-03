Na Poljskem v enem dnevu rekordnih skoraj 30.000 novih okužb

Varšava, 24. marca - Na Poljskem so v zadnjih 24 urah potrdili rekordnih 29.978 okužb z novim koronavirusom. To je tudi veliko več kot v torek, ko so poročali o 16.741 novih okužbah. Zadnje rekordno dnevno število okužb od izbruha epidemije je bilo 7. novembra, ko so potrdili 27.875 primerov okužbe. Vlada je napovedala zaostritev ukrepov.