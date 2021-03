Delo o odnosu politike do športa (24. 3.)

Ljubljana, 23. marca - Jernej Suhadolnik v komentarju Nenavaden zgodovinski dan športa ob sredini nogometni tekmi med Slovenijo in Hrvaško ter skokih v Planici piše o pomembnosti evropskega nogometnega prvenstva mladih. Meni, da so tovrstna tekmovanja, ki jih financirata Fifa in Uefa, dobrodošla in da bi bilo pri tem smiselno podpreti mlade slovenske upe.