Primorske novice o nogometni norosti v času epidemije (24. 3.)

Koper, 23. marca - Aleš Sorta v komentarju Nogometna norost z mehurčki ob prihajajočem nogometnem obračunu med Slovenijo in Hrvaško ter evropskem prvenstvu do 21 let piše o tem, da je trenutno zaradi epidemije težko pisati o marčevski nogometni norosti, ki bi sicer zajela Slovenijo. Bo pa nogomet kljub temu najpomembnejša postranska stvar na svetu, meni avtor.