Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 3.)

Ljubljana, 23. marca - Tuje tiskovne agencije so poročale o poslabševanju epidemiološke slike pri nas zaradi širjenja britanske različice novega koronavirusa. Pisale so tudi o peticiji slovenskih lastnikov nepremičnin in plovil na Hrvaškem, o šestem letnem forumu Jadransko-jonske makroregionalne strategije (EUSAIR) in tem, da je k nam prispel superračunalnik Vega.