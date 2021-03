V Nemčiji podaljšanje zaprtja do 18. aprila, za veliko noč dodatni ukrepi

Berlin, 23. marca - Nemške oblasti so podaljšale zaprtje države do 18. aprila, s čimer želijo zajeziti nov val okužb z novim koronavirusom, ter dodatno zaostrile ukrepe med velikonočnimi prazniki. Predvsem slednje bi po mnenju vodilnega nemškega epidemiologa "lahko imelo zelo pozitiven učinek". V opoziciji pa menijo, da so ukrepi prepozni in premalo odločni.