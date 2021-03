Kazenska ovadba zoper fizični in pravni osebi zaradi suma pranja denarja

Ljubljana, 22. marca - Kriminalisti so v preiskavi, ki so jo začeli marca lani, ugotovili, da je italijanska državljanka s sostorilci v Italiji storila kazniva dejanja, s katerimi si je pridobila 575.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Podana je bila kazenska ovadba zoper fizični in pravni osebi zaradi suma storitve kaznivih dejanj pranja denarja.