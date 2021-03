Tudi v Mariboru uspešnejši pri cepljenju proti covidu-19 od večine države

Ljubljana, 22. marca - V Zdravstvenem domu Maribor so doslej uspeli s cepivom AstraZenece precepiti vse kronične bolnike, stare do 65 let, osebe stare med 60 in 65 let in zaposlene v izobraževanju. Tako zdaj nadaljujejo cepljenje skupin, ki so posebej pomembne za delovanje države. Medtem po mnogih drugih cepilnih centrih še niso uspeli cepiti niti kroničnih bolnikov.