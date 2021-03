Na ŠOU v Ljubljani zaskrbljeni glede menjave študentskega redarstva s poklicnimi varnostniki

Ljubljana, 22. marca - Na ŠOU v Ljubljani z zaskrbljenostjo spremljajo namero ukinitve študentskega redarstva in vzpostavitve profesionalnih varnostnih služb, na kar so jih opozorili stanovalci študentskega doma. Menijo, da bi bilo za sprejetje take odločitve nujno potrebno pridobiti mnenje stanovalcev. Iz doma so sporočili, da skupaj s stanovalci iščejo rešitve.