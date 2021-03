Vizjak ob ogledu gradnje zadrževalnika Veliki potok napovedal več sredstev za urejanje voda

Grosuplje, 22. marca - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak si je ob današnjem svetovnem dnevu voda ogledal gradnjo zadrževalnika Veliki potok pri Grosupljem. Napovedal je, da bo država v prihodnje namenila več sredstev za investicije v urejanje voda, so sporočili z Občine Grosuplje in ministrstva za okolje in prostor.