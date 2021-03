V SD in Levici kritično do predlagane novele zakona o vodah

Ljubljana, 22. marca - V opozicijskih SD in Levica so kritični do predloga novele zakona o vodah, o katerem bo DZ odločal prihodnji teden. V SD politiko pozivajo, da enotno zavrne zakonski predlog, nato pa s sodelovanjem stroke premišljeno pristopi k pripravi novega, v Levici pa predlagajo, da se iz predloga črta možnost poseganja na vodovarstvena območja.