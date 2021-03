Facebook v zadnjem lanskem četrtletju odstranil 1,3 milijarde lažnih računov

San Francisco, 22. marca - Spletni velikan Facebook je danes sporočil, da so lani med oktobrom in decembrom z družbenega omrežja odstranili 1,3 milijarde lažnih računov. Izbrisali so tudi 12 milijonov člankov in drugih vsebin o covidu-19 in cepivih, ki so jih strokovnjaki označili za lažne ali dezinformacije, je objavil Facebook na svoji spletni strani.