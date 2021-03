V nedeljo potrdili 290 okužb z novim koronavirusom, umrli štirje covidni bolniki

Ljubljana, 22. marca - V Sloveniji so v nedeljo ob 1842 PCR testih potrdili 290 okužb z novim koronavirusom, umrli pa so štirje covidni bolniki, so predstavili na vladni novinarski konferenci. Sedemdnevno povprečno število potrjenih okužb je naraslo na 820, povečuje se tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov, v bolnišnicah se jih zdravi 494.