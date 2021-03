Po navedbah SŠK so za katoličane v trenutnih razmerah etično sprejemljiva vsa cepiva

Ljubljana, 20. marca - Za katoličane so v trenutnih razmerah etično sprejemljiva vsa cepiva, so danes sporočili s Slovenske škofovske konference (SŠK). Katoliška cerkev vabi vse katoličane, da se po posvetu z osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje in s tem zaščitijo svoje zdravje in zdravje bližnjih, so navedli.