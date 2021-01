Verske skupnosti v podporo cepljenju

Ljubljana, 11. januarja - Predstavniki verskih skupnosti pri nas so podobno kot pred dnevi papež Frančišek izrazili podporo cepljenju proti covidu-19. Poudarili so etično sprejemljivost cepiv. Slovenski škofje so izrazili podporo vsem, ki se bodo cepili. V Evangelijski binkoštni cerkvi pa so izpostavili, da je razvoj cepiva odgovor na molitve vernikov.