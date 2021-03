Logarjeva: Pomembno je, da se ljudje cepijo s cepivi, ki so na voljo

Ljubljana, 19. marca - Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je danes znova poudarila pomen cepljenja. "Pomembno je, da se ljudje cepijo s cepivi, ki so na voljo, saj je to koristno in prepreči marsikatero smrt," je dejala in se s tem odzvala tudi na stališče Slovenske škofovske konference, ki katoličanom odsvetuje cepljenje s cepivom AstraZenece.