Aleksandra Pivec predsednica nove stranke Naša dežela

Maribor, 20. marca - Na pobudo nekdanje predsednice DeSUS in kmetijske ministrice Aleksandre Pivec in njenih somišljenikov je bila na današnjem digitalnem ustanovnem kongresu ustanovljena nova politična stranka Naša dežela. Za predsednico je bila izbrana Pivčeva, ki napoveduje "politiko povezovanja, dialoga, sodelovanja in višanja ravni politične kulture v Sloveniji".