Pivčeva v soboto ustanavlja novo stranko

Ljubljana, 15. marca - Nekdanja predsednica DeSUS in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki je pred meseci zaradi razkola v do takrat koalicijski stranki zapustila njene vrste, bo uresničila napovedi glede ustanovitve nove stranke. Ustanovni kongres Gibanja Za ljudi je napovedan za soboto v Mariboru in bo potekal večinoma preko videokonference ter za zaprtimi vrati.