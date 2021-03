Začenja se pilotno e-testiranje NPZ

Ljubljana, 22. marca - Za dobrih 40.000 učencev devetih in šestih razredov se danes začenja pilotno e-testiranje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Namen je, da se učenci seznanijo z računalniškim programom in različnimi tipi nalog. Sočasno bo e-test reševalo do 5000 učencev, za kar so šole razdeljene v dve približno enaki skupini po številu učencev.