S cepivom AstraZenece se je danes cepil politični vrh

Ljubljana, 19. marca - Potem ko je Evropska agencija za zdravila ugotovila, da je cepivo podjetja AstraZenece varno in učinkovito, so se z njim danes cepili tudi predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ Igor Zorčič, premier Janez Janša in predsednik DS Alojz Kovšca. Kot je dejal Pahor, je cepivo glavni faktor spremembe na bolje, vrnitve v normalno življenje.