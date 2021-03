Afganistanski predsednik zamenjal notranjega in obrambnega ministra

Kabul, 19. marca - Afganistanski predsednik Ašraf Gani je danes zamenjal notranjega in obrambnega ministra. Do presenetljivih zamenjav na čelu ministrstev, ki skrbita za vse bolj krhko varnost v državi, je prišlo dan po konferenci v Moskvi, na kateri so Rusija, ZDA, Kitajska in Pakistan afganistansko vlado in talibane pozvali k zmanjšanju nasilja.