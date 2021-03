Večina držav napovedala nadaljevanje cepljenja s cepivom AstraZenece

Rim/Pariz/Stockholm, 18. marca - Več držav je po odločitvi Evropske agencije za zdravila (Ema) o cepivu proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca že sporočilo, da bodo nadaljevale cepljenje z njim. Med njimi so poleg Slovenije tudi Italija, Francija in Nemčija. Švedska in Norveška pa vztrajata pri prekinitvi, saj še preučujeta resne stranske učinke, ki jih je omenjala tudi Ema.