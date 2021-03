Na ministrstvu za delo zaskrbljeni ob napovedanih odpuščanjih v Safilu in Adientu

Ljubljana, 18. marca - Ministrstvo za delo pozorno spremlja dogajanje v Safilu, ki je napovedalo zaprtje obrata v Ormožu, prav tako z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje in napovedi odpuščanj v družbi Adient iz Slovenj Gradca. Vsaka izguba zaposlitev je nezaželena, so sporočili in dodali, da bo podjetji v bližnji prihodnosti obiskal minister Janez Cigler Kralj.