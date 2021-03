Adient: Slovenija z vidika stroškov ni več najboljša država

Slovenj Gradec/Leverkusen, 18. marca - Notranja preverjanja in pogovori s ključnimi kupci so pokazali, da Slovenija z vidika stroškov ni več najboljša država, so med razlogi za zaprtje tovarne v Slovenj Gradcu navedli v multinacionalki s področja proizvodnje avtomobilskih sedežev Adient. Do konca leta bo z ustavitvijo proizvodnje delo izgubilo 412 ljudi, še 18 pa maja prihodnje leto.