WHO skrbi epidemiološko stanje na Balkanu in v osrednji Evropi

Koebenhavn, 18. marca - Epidemiološke razmere so trenutno zelo zaskrbljujoče na Balkanu in v osrednji Evropi, medtem ko na celotnem območju Evrope število okužb z novim koronavirusom narašča že tretji teden zapored, so sporočili na današnji novinarski konferenci evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Poudarjajo nujnost spoštovanja preventivnih ukrepov.