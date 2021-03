Ministrstvo v predlog novele zakona o vodah dodalo varovalko o gradnji nevarnih objektov

Ljubljana, 8. marca - Ministrstvo za okolje in prostor je pred torkovo obravnavo predlagane novele zakona o vodah pojasnilo, da so v javni razpravi in medresorskem usklajevanju dodali varovalko, da je gradnja nevarnih objektov v vodovarstvenem območju možna le, če je v vodovarstveni uredbi to tako določeno in nima bistvenega vpliva na zdravstveno ustreznost voda.