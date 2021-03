Pahor s podnebnimi svetovalci za tesnejše sodelovanje civilne družbe v procesih odločanja

Ljubljana, 12. marca - Predsednik Borut Pahor in njegov stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko so se zavzeli za tesnejše sodelovanje civilne družbe v procesih odločanja. Člani odbora vlado in DZ med drugim pozivajo, naj novele zakona o vodah ne sprejmeta po skrajšanem postopku. Pahor in svetovalci načrtujejo tudi konferenco o načrtu za okrevanje in odpornost.