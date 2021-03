Grgič Vitkova: Doslej v Slovenijo prišlo 333.000 cepiv proti covidu-19

Ljubljana, 17. marca - Doslej je v Slovenijo prišlo 215.475 odmerkov cepiva proti covidu-19 Pfizerja in BioNTecha, 28.800 odmerkov Moderne in 88.800 odmerkov AstraZenece, skupaj torej 333.075 odmerkov cepiv. Razdeljenih in porabljenih pa je bilo več kot 80 odstotkov prejetih cepiv, je danes pojasnila nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ Marta Grgič Vitek.