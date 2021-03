Politična in strokovna javnost na Brdu pri Kranju o strategiji boja z epidemijo

Brdo pri Kranju, 17. marca - Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja se bodo na Brdu pri Kranju danes sešli vodje strank in poslanskih skupin, z izjemo LMŠ in Levice, ter minister za zdravje Janez Poklukar s strokovno skupino. Razpravljali bodo o strategiji boja z epidemijo in spremembah v zdravstvu. Pozneje bo o epidemioloških razmerah in ukrepih razpravljala vlada.