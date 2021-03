Cepljenje zaposlenih v parlamentu predvidoma v četrtek

Ljubljana, 15. marca - Cepljenje poslancev in državnih svetnikov proti covidu-19 se bo predvidoma začelo v četrtek. Kot so v državnem svetu pojasnili za STA, bo cepljenje predvidoma potekalo v četrtek popoldne v prostorih nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zaposleni bodo cepljeni izključno s cepivom podjetja AstraZeneca. Prijave svetnikov in zaposlenih še zbirajo.